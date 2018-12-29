Худрук «Молодежного театра» в Нижнем Тагиле Владимир Вейде уволен

В конце 2018 года у худрука Нижнетагильского «Молодежного театра» истекает срок трудового договора. В ответ на заявление о приеме на работу, Владимир Вейде получил отказ в связи с отсутствием данной должности в штатном расписании театра с 1 января 2019 года.

По словам начальника управления культуры Нижнего Тагила Светланы Юрчишиной, в театре формируется новая команда с творческим коллективом, лидер которого определен, но его кандидатура еще не утверждена мэром города Владиславом Пинаевым.

Владимир Вейде является художественным руководителем «Молодежного театра» с 1993 года, сообщает Ревизор.ru.

На сегодня в театре нет ни одного художника, художника-постановщика, остались только швеи, два бутафора, четыре сторожа, пять артистов и сантехник. Разрушен коллектив, который 25 лет работал,рассказал бывший худрук театра.

Разобраться в ситуации с художественным руководителем «Молодежного театра» обещал председатель правления Межрегионального профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис, который получил официальное обращение по поводу увольнения Владимира Вейде.