Нижнетагильские школьники научились делать Снеговичков-читовичков
Сегодня, 07:00Свободное времяФото: Библиотека #8 в соцсети ВКонтакте/ vk.com/biblio8
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Мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки прошёл для учащихся нижнетагильской школы №43. Ребята учились делать Снеговичков-читовичков.
Сюжеты: Нижний Тагил
Учащиеся школы №43 на практике убедились в том, что Снеговики любят читать. Специально для юных читателей в библиотеке №8 прошёл мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Дети вспомнили названия любимых книг и написали их на тех игрушечных книгах, которые читали их снеговики.
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Каждая игрушка получилась не похожей на остальных и после мастер-класса украсила ёлку, расположенную в абонементе библиотеки, сообщает пресс-служба заведения.
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