Нижнетагильские школьники научились делать Снеговичков-читовичков

Учащиеся школы №43 на практике убедились в том, что Снеговики любят читать. Специально для юных читателей в библиотеке №8 прошёл мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. Дети вспомнили названия любимых книг и написали их на тех игрушечных книгах, которые читали их снеговики.