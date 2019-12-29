В Екатеринбурге закаленные Деды Морозы и Снегурочки пробежали 3,5 километра
Сегодня, 17:37Свободное времяФото: «Областная газета»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 29 декабря, в Екатеринбурге прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек, не боящихся морозной погоды, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Участники-мужчины бежали 3,5 километра по улице Вайнера в красных шортах и колпаках, девушки — в голубых юбках и топах. В этом году в забеге приняли участие около 30 переодетых Дедов Морозов и Снегурочек.
Перед стартом бегуны сделали тематическую зарядку, а после — провели процедуру закаливания снегом. Мероприятие организовала Федерация зимнего плавания Свердловской области. Акция «Закаленная Россия — Здоровая страна» проходит сегодня по всей России.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей