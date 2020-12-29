Свердловский художник стал лауреатом XI премии Сергея Курёхина

Свердловский художник стал лауреатом XI премии Сергея Курёхина

Сегодня, 19:06Свободное времяPhoto: 1Mediainvest.ru
Художник из Екатеринбурга, работающий под псевдонимом Красил Макар, стал номинантом на премию имени Сергея Курёхина.

Оценочное жюри отметило творческие произведения художника за прошедшие годы в номинации «Искусство в общественном транспорте».

Торжественная церемония прошла в Северной столице 26 декабря.

Сама премия учреждена в 2009 году. С её помощью молодые талантливые художники и музыканты могут получить известность. Привлекаются авторы современного искусства и передовых принципов творения.

Творил Макар представляет совместный жанр старообрядческого изобразительного искусства и направления модерн.

Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре художник Илья Вьюгов нарисовал огромное граффити в фойе молодежного театра.

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