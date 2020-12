Свердловский художник стал лауреатом XI премии Сергея Курёхина

Художник из Екатеринбурга, работающий под псевдонимом Красил Макар, стал номинантом на премию имени Сергея Курёхина.

Оценочное жюри отметило творческие произведения художника за прошедшие годы в номинации «Искусство в общественном транспорте». Торжественная церемония прошла в Северной столице 26 декабря. Сама премия учреждена в 2009 году. С её помощью молодые талантливые художники и музыканты могут получить известность. Привлекаются авторы современного искусства и передовых принципов творения. Творил Макар представляет совместный жанр старообрядческого изобразительного искусства и направления модерн. Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре художник Илья Вьюгов нарисовал огромное граффити в фойе молодежного театра. В Нижнем Тагиле художник нарисовал гигантское граффити в Молодежном театре

