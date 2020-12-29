Свердловский художник стал лауреатом XI премии Сергея Курёхина

Оценочное жюри отметило творческие произведения художника за прошедшие годы в номинации «Искусство в общественном транспорте».
Торжественная церемония прошла в Северной столице 26 декабря.
Сама премия учреждена в 2009 году. С её помощью молодые талантливые художники и музыканты могут получить известность. Привлекаются авторы современного искусства и передовых принципов творения.
Творил Макар представляет совместный жанр старообрядческого изобразительного искусства и направления модерн.
Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре художник Илья Вьюгов нарисовал огромное граффити в фойе молодежного театра.