Детский фестиваль искусств «Январские вечера» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Фестиваль завершился творческой мастерской «Сказка ложь, да в ней намек…» в Детской школе искусств №2. Темой мероприятия была выбрана сказка П.П.Ершова «Конёк-горбунок». Ребята рисовали сказку и слушали музыку И.С.Баха и М.де Фальи. Именно музыка помогла погрузиться в цепь удивительных событий, описанных в произведении.

На экране демонстрировались работы учащихся художественного отделения, а музыканты иллюстрировали эпизоды из сказки своей игрой. Звучали произведения И.С.Баха, С.В.Рахманинова, А.Шнитке, Ф.Таррега, обработки русских народных песен. Зрители услышали тембры балалайки, домры, гитары, гобоя, фортепиано, трубы и тромбона. Фрагмент из сказки о том, как Царь уговаривает Царь-девицу выйти за него замуж, исполнил дуэт учащихся театрального коллектива.

Для студенток факультета художественного образования Нижнетагильского социально-педагогического института были приготовлены мольберты, кисти и краски, чтобы они смогли выразить свои впечатления от услышанного. В конце фестиваля художники представили зрителям свои работы в импрессионистической манере, где были отражены впечатления от образов Жар-птицы и Царь-девицы.

На фестивале царила творческая атмосфера: искусство музыки, живописи, литературы и театра, в исполнении юных талантов, соединились в полной мере. Юная часть публики очень живо отзывалась на происходящее на сцене, взрослая её часть с удовольствием вспомнила перипетии сюжета сказки.