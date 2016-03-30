Сотрудники социально-реабилитационного центра спасли сову из вентиляции и передали её Нижнетагильскому лесничеству (ФОТО)

Сова забралась в вентиляцию и поначалу давала о себе знать только шумом и появляющимся под вентиляцией к утру мусором:

Двое суток мы о ней не знали. Мы слышали, что там кто-то шевелится в вентиляции. Стал появляться мусор. Ночью, на третьи сутки, сотрудники увидели и сфотографировали сову рассказали журналисту TagilCity.ru в центре «Радуга».

Чтобы птица не погибла, сотрудники центра решили обратиться за помощью в спецслужбы:

С утра мы позвонили в МЧС, а они, видимо, сообщили в Нижнетагильское лесничество. Из лесничества к нам приехали люди, посмотрели, и дали рекомендацию поставить мясо, чтобы её выманить. Мы так и сделали: вскрыли вентиляционную решетку, поставили коробку и оставили мясо. Сова ночью вылетела, села в коробку. Утром приехали люди из лесничества и забрали её. Они выпустили её в лесу.

В сентябре прошлого года в один из детских садов Нижнего Тагила во время охоты залетел ястреб.