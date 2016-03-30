В почтамты Нижнего Тагила поступили уникальные марки (ФОТО)

Серия марок «Посткроссинг» появилась во многих почтамтах Свердловской области: екатеринбургском, нижнетагильском, первоуральском и асбестовском.

К выпуску новых марок посткроссеры Урала организовали первый открыточный марафон. Почтовые карточки проходят по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Челябинск.

В настоящий момент этим хобби увлекаются 2,5 тысяч уральцев. А всего в России обменом почтовых открыток заинтересовалось уже более 75 000 граждан. За 5 лет российские посткроссеры отправили в другие страны около 4 миллионов открыток. В них они рассказали городах России, русской культуре и традициях.

Конечно, это хобби интересно не только постоянным обновлением своей коллекции. Таким образом, люди по всему миру заводят новых друзей, общаются, изучают иностранные языки и узнают национальный колорит других стран.

Почтовые администрации по всему миру обратили внимание на столь популярное увлечение, которое связано с их деятельностью. Поэтому и было решено выпускать марки, посвященные посткроссингу. В России дебютная серия марок была выпушена в 2015 году. Ее тираж составил почти 300 тысяч штук, который был раскуплен уже в первый месяц.

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