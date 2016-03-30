В Свердловской области оформить путевки в загородные лагеря можно в многофункциональных центрах

Данные услуги МФЦ оказывает уже второй год. В прошлом году обратилось 13 тысяч свердловчан, в этом – уже более 7 тысяч. Пик обращений в МФЦ традиционно ожидают с начала апреля.

Чтобы оформить заявку на получение путевки, заявителю необходимо предоставить: заявление родителей (или законных представителей) ребенка до 17 лет, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы. Если нужно, документы, предоставляющие льготы.

Заявитель предоставляет вышеуказанные документы и получает бланк с регистрационным номером. На сайте местных администраций заявители могут отслеживать очередность предоставления путевок.

Напомним, что прием заявлений заканчивается в конце апреля. Саму путевку в лагерь родители получают в территориальном управлении образования.

В этом году область выделила почти 1 миллиард 120 миллионов рублей на оздоровление детей в загородных лагерях. Добавим, что стоимость путевок составляет почти от 3-х до 24-х тысяч рублей. Однако родители могут оплатить только 10-20% от общей стоимости.