Парк Маяковского в Екатеринбурге может стать «Диснейлендом»
Мэр Екатеринбурга предложил возвести в столице Урала парк европейского типа, наподобие «Диснейленда». Он полагает, что лучшим вариантом размещения станет парк Маяковского.
Евгений Ройзман отметил, что территория ЦПКиО постоянно уменьшается, пишет «Наша газета». При этом мэрия Екатеринбурга лишь жалуется, вместо того, чтобы действовать. Лучшим выходом станет передача земель от области городу.
В руководстве парка идею о «Диснейленде» поняли по-своему. Директор Роман Шадрин уверен, что Ройзман имел в виду обновление парка и установку новых аттракционов, а не масштабное преображение. Он отметил, что пока зарабатываемых денег хватает лишь на замену деталей. Говорить о покупке новых установок рано. Однако, если найдется хороший инвестор, то реконструкцию парка Маяковского в руководстве лишь поприветствуют.
Также известно, что местные жители, проживающие рядом с парком, уже обращаются в администрацию ЦПКиО с жалобами. Они уверены, что строительство подобного «Диснейленда» не даст им спокойно жить из-за шума.
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