Парк Маяковского в Екатеринбурге может стать «Диснейлендом»

Евгений Ройзман отметил, что территория ЦПКиО постоянно уменьшается, пишет «Наша газета» . При этом мэрия Екатеринбурга лишь жалуется, вместо того, чтобы действовать. Лучшим выходом станет передача земель от области городу.

В руководстве парка идею о «Диснейленде» поняли по-своему. Директор Роман Шадрин уверен, что Ройзман имел в виду обновление парка и установку новых аттракционов, а не масштабное преображение. Он отметил, что пока зарабатываемых денег хватает лишь на замену деталей. Говорить о покупке новых установок рано. Однако, если найдется хороший инвестор, то реконструкцию парка Маяковского в руководстве лишь поприветствуют.