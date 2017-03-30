Викторина для школьников по мотивам произведений Владислава Крапивина прошла в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Победителями среди команд стали ребята из Детского дома №5 - Георгий Орлов, Роман Палагин и Екатерина Голицина. Прошлогодние победители из Политехнической гимназии уступили на самом финише всего 1 балл и заняли второе место. На 3 месте - команда школы №81.

В этом году викторина проходила по мотивам повести «Летчик для особых поручений». Помимо традиционных вопросов, участники выполняли творческие задания. Вместе с героями повести ребята отвечали на важные вопросы: что такое настоящая дружба, как не пройти мимо того, кто нуждается в твоей помощи, какие пути ведут в сказку. Ребята пели крапивинские песни, рисовали рисунки, читали стихи, делали постановки.