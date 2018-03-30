Катамаранщики Нижнего Тагила померяются силами на городском Чемпионате
Чемпионат Нижнего Тагила по спортивному туризму соберет сильнейших спортсменов на водной дистанции. Лучшие катамаранщики померяются силами 15 апреля.
Соревнования по спуску на катамаранах пройдет 15 апреля на реке Тагил. Принять участие в чемпионате смогут лица старше 14 лет, имеющие страховку от несчастного случая и допущенные к соревнованиям врачом.
Каждый, кто пожелает посоревноваться должен иметь катамаран, весла и спасательные жилеты. Если собственное снаряжение отсутствует, то организаторы предоставят оборудование в прокат на бесплатной основе.
Как сообщают организаторы, соревнования проводятся на дистанции 2 класса слалом, длиной 500-700 метров, 10-12 ворот по трем видам программы: двухместный катамаран с мужским экипажем, двухместный катамаран со смешанным экипажем и четырехместный катамаран со смешанным экипажем.
Регистрация участников начнётся в 9:00 выше моста по улице Фрунзе, возле остановки транспорта «Улица Островского». Соревнования начнутся в 10:00.
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