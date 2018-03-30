Катамаранщики Нижнего Тагила померяются силами на городском Чемпионате

Соревнования по спуску на катамаранах пройдет 15 апреля на реке Тагил. Принять участие в чемпионате смогут лица старше 14 лет, имеющие страховку от несчастного случая и допущенные к соревнованиям врачом.

Каждый, кто пожелает посоревноваться должен иметь катамаран, весла и спасательные жилеты. Если собственное снаряжение отсутствует, то организаторы предоставят оборудование в прокат на бесплатной основе.

Как сообщают организаторы, соревнования проводятся на дистанции 2 класса слалом, длиной 500-700 метров, 10-12 ворот по трем видам программы: двухместный катамаран с мужским экипажем, двухместный катамаран со смешанным экипажем и четырехместный катамаран со смешанным экипажем.

Регистрация участников начнётся в 9:00 выше моста по улице Фрунзе, возле остановки транспорта «Улица Островского». Соревнования начнутся в 10:00.