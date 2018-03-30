Средневековый замок: новый проект театра кукол представлен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Презентация состоялась 30 марта в администрации города — проект реконструкции Нижнетагильского театра кукол в двух цветовых вариантах представила директор театра Татьяна Ткачева.

В процессе реконструкции на здании театра кукол реконструируют фреску у главного входа, созданную еще в советские годы. Сам вход будет выходить на парк, a нынешний главный вход сделают эвакуационным, что особенно актуально в сегодняшней ситуации.

Ознакомившись с проектом, участники презентации заметили, что обновленный театр кукол начнет походить на средневековый замок, и предложили сделать сам парк сказочным, установив в нём скульптуры и современные качели для детей.

Глава города Нижний Тагил Сергей Носов предложил выслушать мнение горожан, показав им варианты реконструкции кукольного театра, пишет «Тагильский рабочий».