Выйграй билеты на «Мастера и Маргариту» - участвуй в конкурсе репостов
30 марта, 13:55Свободное время
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До 2 апреля любой тагильчанин может выйграть билеты на спектакль «Мастер и Маргарита», который пройдёт 4 апреля в ДК им. Окунева в 19:00.
Сюжеты: Нижний Тагил
Выйграй билеты на спектакль «Мастер и Маргарита» - участвуй в конкурсе репостов. Для этого необходимо всего лишь подписаться на Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru в соцсети и поделиться записью с друзьями.
Итоги подведем 2 апреля, победителей будет всего 3. Каждый получит по 2 билета на легендарный спектакль, окутанный мистикой и скандалами.
А если вы не хотите ждать повезет вам или нет - то скорее в кассы за билетами. Билеты можно приобрести на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).
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