Выйграй билеты на «Мастера и Маргариту» - участвуй в конкурсе репостов

Выйграй билеты на спектакль «Мастер и Маргарита» - участвуй в конкурсе репостов . Для этого необходимо всего лишь подписаться на Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru в соцсети и поделиться записью с друзьями.

Итоги подведем 2 апреля, победителей будет всего 3. Каждый получит по 2 билета на легендарный спектакль, окутанный мистикой и скандалами.

А если вы не хотите ждать повезет вам или нет - то скорее в кассы за билетами. Билеты можно приобрести на bilet96 и kassy.ru, а также в кассах в ДК им. Окунева (тел. 377-593).