Юные тагильчане с ОВЗ по зрению пришли на «Трогательную встречу» (ФОТО)

Праздник для детей организовали в детско-юношеской библиотеке №1. Два десятка мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья познакомились с «Трогательной выставкой любимых книг», каждый экспонат которой предназначен как раз для слабовидящих и незрячих ребятишек.

После этого ребята встали в хоровод и рассказали o своих любимых домашних питомцах, a потом поучаствовали в театрализованной игре «Дама сдавала в багаж…», в конце которой игрушечный пёс превратился в живую собаку. Кроме этого, юные тагильчане посмотрели и послушали фильм «Бетховен» с тифлокомментированием.