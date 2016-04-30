Блеск и нищета улицы Быкова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Во дворах на улице Быкова много контрастов. В начале улицы дворы чистые и лишь совсем немного неряшливые. С удалением от улицы Фрунзе то и дело начинают попадаться территории, на которых лежит много мусора. В основном это касается дворов у двух- и трехэтажных домов.

Там, где этажей больше, например, у дома №25, двор чистый. Но только двор, вокруг домов может быть не убрано.

На улице легко можно встретить кучу строительного мусора, бетонных балок или найти следы разрухи.

Дорога на улице Быкова не меняется уже очень давно. Она надежно вымощена булыжником и за эти годы лишь местами просела. Когда-то на неё клали асфальт, но сейчас его осталось немного. Автомобилисты уже давно просят привести дорогу в порядок.

У дома №18 стоит памятник Григорию Быкову, корреспонденту одной из газет Нижнего Тагила. Без памятной таблички многим тагильчанам остаётся лишь гадать, кем он был.

Самый яркий контраст можно видеть на пересечении улиц Быкова и Оплетина. На Оплетина стоит новый дом, в который переехали семьи из аварийного жилья. По соседству с ними, в доме №24 на улице Быкова, живут те, чей дом уже начал разваливаться от времени.

Часть территории школы №1 залита водой. Впрочем, эта лужа уже часть истории этой школы и негатива она не вызывает.

Рядом со школой проходит дорога, выполненная в виде полосы препятствий.

В самом конце улицы Быкова стоит заброшенное здание, в котором раньше располагалась трамвайная служба. «Перед входом — молись», предупреждает надпись.