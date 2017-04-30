70 работников библиотек Нижнего Тагила начали утро с производственной гимнастики (ФОТО)

Каждый из работников смог поделиться своими любимыми физическими упражнениями. Особенно специалисты оценили упражнения для воротниковой зоны, так как работа библиотекаря малоподвижная, и часто страдает шейный отдел позвоночника.

В библиотеке № 14 на зарядке в качестве снарядов для силовой нагрузки использовали стопки книг, сообщается на сайте Центральной городской библиотеки.

Всего в акции приняли участие 70 человек. Они отметили, что производственная зарядка повышает тонус и поднимает настроение.