70 работников библиотек Нижнего Тагила начали утро с производственной гимнастики (ФОТО)
30 апреля 2017, 09:30Свободное время
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Необычный флешмоб провели работники библиотек Нижнего Тагила – в честь Всемирного дня охраны труда и здоровья они вышли на групповую производственную гимнастику.
Сюжеты: Нижний Тагил
Каждый из работников смог поделиться своими любимыми физическими упражнениями. Особенно специалисты оценили упражнения для воротниковой зоны, так как работа библиотекаря малоподвижная, и часто страдает шейный отдел позвоночника.
В библиотеке № 14 на зарядке в качестве снарядов для силовой нагрузки использовали стопки книг, сообщается на сайте Центральной городской библиотеки.
Всего в акции приняли участие 70 человек. Они отметили, что производственная зарядка повышает тонус и поднимает настроение.
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