Школьники Нижнего Тагила посетили мастер-класс по поварскому искусству (ФОТО)
30 апреля 2017, 11:30Свободное время
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В Нижнетагильском торгово-экономическом колледже прошел мастер-класс по поварскому искусству. В мероприятии приняли участие учащиеся 7-9 классов школ Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сначала ребятам рассказали об учебном заведении, о специальностях, которые готовы предложить, а затем школьники отправились в кулинарную лабораторию и на кухню. Ребятам показали, как делать необычные бутерброды и украшения из овощей и фруктов.
Теперь юные кулинары смогут удивить своих друзей необычной сервировкой блюд, сообщается на сайте ГДДЮТ. Некоторые из учащихся всерьез задумались о профессии повара.
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Фото: ГДДЮТ
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