Исполнители из Великобритании выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге
Сегодня, 12:36Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбург на Ural Music Night приедут исполнители из Великобритании, сообщается в группе мероприятия.
Сюжеты: Екатеринбург
Британские группы Riscas и The Assist приедут в Екатеринбург в рамках перекрестного года музыки между странами. Исполнители выступят на площадке «Старый Новый Рок».
Riscas и The Assist относятся к представителям классического брит-попа и отличаются исключительно британским звучанием, основанным на традициях фольклора и рок-н-ролла.
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