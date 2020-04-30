Как выбрать ковролин: рекомендации специалистов

Его любят за то, что он привносит в дом ощущение тепла и уюта, дарит приятные тактильные ощущения. Если вы также решили купить ковролин, то рекомендуем ознакомиться с нашей статьей. В ней мы собрали практические рекомендации, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Для кухни Многие думают, что ковролину не место на кухне, поскольку этот материал плохо переносит влажную среду. Однако современные производители уверяют, что это не так. Они гарантируют эстетичный внешний вид покрытия, его практичность в эксплуатации и простоту в уходе.

Выбирая ковролин для кухни, обратите внимание на то, что ворс должен быть коротким. Он также должен быть синтетическим. Поскольку натуральный ворс быстро изнашивается и плохо поддается чистке.

Чтобы облегчить уход за напольным покрытием, выбирайте ковролин с грязеотталкивающими свойствами. Он длительное время сохраняет свой эстетичный внешний вид, а убрать любые загрязнения можно при помощи обычных чистящих средств.

Как бы там ни было, многие все же не хотят использовать ковролин на кухне. В таком случае обратите внимание на такой материал, как плитка из ПВХ для пола, представленный по ссылке pidloga.biz. Это современное напольное покрытие, которое гармонично сочетает в себе отличные свойства и доступную стоимость.

Для жилых комнат Чаще всего ковролин можно встретить в гостиной или спальне. Специалисты рекомендуют стелить в жилые комнаты тканый или тафтинговый ковролин, высота ворса может быть любой. Это не самый бюджетный вариант на рынке, однако он имеет отличные эксплуатационные характеристики и верно прослужит на протяжении многих лет.

Гостиная или спальня относятся к категории помещений с низкой проходимостью. Поэтому здесь можно смело использовать материал с натуральным ворсом. Преимущества натурального покрытия в том, что оно является абсолютно безопасным для здоровья человека, регулирует микроклимат и поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении.

Для прихожей Никто не запрещает использовать ковролин в прихожей. Главное выбрать износостойкое покрытие, которое продержится в условиях высокой проходимости людей.

Специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу покрытия с коротким ворсом. Ухаживать за ним достаточно просто, что весьма кстати, поскольку в прихожей нужно делать чистку практически каждый день. Желательно, чтобы напольное покрытие имело грязеотталкивающую пропитку на резиновой основе. Тогда уличная грязь и влага не будут проникать в структуру материала, нанося ему непоправимый вред.