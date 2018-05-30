45% россиян отказались от летнего отдыха из-за нехватки денег
Почти половина россиян (45% респондентов) проведут летний отпуск дома. При этом половина от числа граждан, отказавшихся от отдыха, обосновали свое решение нехваткой денег.
Другие опрошенные по традиции будут отдыхать на даче, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения.
В частности, дача и дом в качестве места для отдыха распределились в процентном соотношении так – 34% и 45%.
Основная причина отказа от летнего отдыха за рубежом или на российских курортах – нехватка средств. 18% из тех, кто не поедет в отпуск, ссылаются на семейные дела, а 15% – на отсутствие отпуска в принципе и необходимость выходить на работу. Ещё 12% россиян не готовы поехать на отдых из-за проблем со здоровьем или в силу возраста.
Интересно, что те, кто всё-таки едет отдыхать, готовы потратить на путевку для одного человека около 44 тысяч рублей. Почти половина (45%) из желающих отдохнуть копили деньги на поездку. 26% воспользуются имеющимися сбережениями. И ещё 4% возьмут кредит в банке, передает «РИА Новости».
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