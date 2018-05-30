45% россиян отказались от летнего отдыха из-за нехватки денег

Другие опрошенные по традиции будут отдыхать на даче, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

В частности, дача и дом в качестве места для отдыха распределились в процентном соотношении так – 34% и 45%.

Основная причина отказа от летнего отдыха за рубежом или на российских курортах – нехватка средств. 18% из тех, кто не поедет в отпуск, ссылаются на семейные дела, а 15% – на отсутствие отпуска в принципе и необходимость выходить на работу. Ещё 12% россиян не готовы поехать на отдых из-за проблем со здоровьем или в силу возраста.

Интересно, что те, кто всё-таки едет отдыхать, готовы потратить на путевку для одного человека около 44 тысяч рублей. Почти половина (45%) из желающих отдохнуть копили деньги на поездку. 26% воспользуются имеющимися сбережениями. И ещё 4% возьмут кредит в банке, передает «РИА Новости».