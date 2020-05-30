Как выбирать IP телефоны

Из статьи вы узнаете о характеристиках, которыми могут обладать IP телефоны. Также мы рассказываем о функциональных возможностях таких аппаратов. Все это поможет вам сделать правильный выбор.

Основные характеристики и функциональные возможности Ай пи телефон выглядит так же, как и обычный, только у него есть еще и дисплей. Также IP-телефоны оснащаются специальными разъемами, предназначенными для подключения к интернет-сети. Некоторые модели имеют еще и отдельный порт для подключения к телефонной линии.

Чтобы выбрать подходящую модель, стоит обращать внимание на скорость портов. Так, можно купить IP телефоны с пропускной способностью в 100 Мбит/сек. Существуют и гигабитные модели. Первые подойдут для небольших отделов, вторые — для крупных корпораций. Кроме того, важно учитывать количество SIP линий. Производители выпускают модели с 1-4 и более линиями. Что выбрать, зависит от требований вашей сети.

По способу подключения устройства делят на беспроводные и проводные. Как правило, первые подсоединяются к сети по вай-фай, вторые — по кабелю.

Также стоит помнить, что все модели должны оснащаться функциональными клавишами, функцией громкой связи и поддержкой голосовой почты. Однако айпи телефония предоставляет гораздо больше возможностей. Какие из них нужны именно вам, зависит от особенностей работы. Итак, IP-телефон может оснащаться:

Индикацией присутствия/отсутствия абонентов.

Режимами «нет на месте»/«не беспокоить».

Функцией записи телефонного разговора. Она может пригодиться для решения спорных вопросов.

Функцией настройки переадресации входящих вызовов на другого оператора и/или голосовую почту.

Поддержкой приема/отправки текстовых сообщений.

Индикацией новых сообщений и клавишей быстрого доступа к ним.

3,5 миллиметровым мини джеком и/или блютуз модулем для подключения гарнитуры.

Интегрированным сервером. Он пригодится для проведения аудиоконференций.

Поддержкой PoE — для одновременной передачи данных и питания по кабелю типа витая пара.

Примечание от EServer (https://e-server.com.ua/): существуют так называемые видеофоны. Такая модель представляет собой ай пи телефон, оснащенный веб-камерой. Это пригодится для проведения видеоконференций. Обычно подобные устройства оснащаются сенсорными ЖК-дисплеями.

Фото: e-server.com.ua