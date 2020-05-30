Жители Екатеринбурга установили рекорд, танцуя на крыше дома 16 часов подряд
Сегодня, 10:58Свободное времяФото: Е1.ru
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Жители Екатеринбурга смогли установить рекорд по самому длинному уроку танцев. Пары танцевали на крыше дома 16 часов подряд, периодически сменяя друг друга, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Идея такого длинного танца пришла чемпиону мира по сальсе и бачате Максиму Щербакову. По его словам, он хотел доказать, что даже в период пандемии возможно работать и ставить рекорды в творческих сферах деятельности.
Участники танца сменялись каждый час. Срeди них были и тaнцоры со стaжем, и те, для котoрых этот урoк стал пeрвым в жизни. Бoльшую часть времeни пары танцeвали бачaту, но инoгда прерывaлись на сaльсу.
Сейчас Максим подал заявку в Международное агентство регистрации рекордов. Решение о рекорде будет принято после изучения видеозаписи.
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