Награды фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр

Награды фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр
Награды фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр
Сегодня, 17:05Свободное времяФото: группа «Нижнетагильский драматический театр» «ВКонтакте»
Пять дипломов конкурса лучших театральных работ Свердловской области и фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр.

В 2021 году эксперты фестиваля отобрали в афишу два спектакля: «Мертвые души» и «Молоко». Об этом драматический театр сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».

В спектакле «Мертвые души» эксперты отметили нескольких тагильчан, которые удостоились наград:

  • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре — артист Игорь Булыгин за роль Манилова;
  • Лучшая мужская роль в драматическом театре — артист Юрий Сысоев;
  • Лучшая работа сценографа в драматическом театре — художник-постановщик Константин Соловьев.

В спектакле «Молоко» режиссер-постановщик спектакля Петр Шерешевский получил специальный приз жюри за новый режиссерский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы. За лучшую женскую роль второго плана была награждена Мария Харламова, которая сыграла Толстую женщину.

Также диплом получила артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Калашникова.

Фото:группа «Нижнетагильский драматический театр» «ВКонтакте»

Напомним, в феврале стало известно, что кукольный и драматический театры из Нижнего Тагила примут участие в федеральном проекте «Большие гастроли». Участие в данной программе считается непростым из-за высокой конкуренции, а для некоторых культурных заведений это единственная возможность съездить на гастроли.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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