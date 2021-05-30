Награды фестиваля «Браво!»-2020 получил Нижнетагильский драматический театр

В 2021 году эксперты фестиваля отобрали в афишу два спектакля: «Мертвые души» и «Молоко». Об этом драматический театр сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».
В спектакле «Мертвые души» эксперты отметили нескольких тагильчан, которые удостоились наград:
В спектакле «Молоко» режиссер-постановщик спектакля Петр Шерешевский получил специальный приз жюри за новый режиссерский взгляд и раскрытие творческого потенциала труппы. За лучшую женскую роль второго плана была награждена Мария Харламова, которая сыграла Толстую женщину.
Также диплом получила артистка Нижнетагильского театра кукол Светлана Калашникова.
Напомним, в феврале стало известно, что кукольный и драматический театры из Нижнего Тагила примут участие в федеральном проекте «Большие гастроли». Участие в данной программе считается непростым из-за высокой конкуренции, а для некоторых культурных заведений это единственная возможность съездить на гастроли.