Масштабный кинофестиваль отменен на Урале

В этом году впервые за 11 лет не состоится традиционный Венский кинофестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге.

То, что ежегодное мероприятие, отменено, сообщили E1 со ссылкой на оргкомитет фестиваля. Причина заключается в разрыве сотрудничества с ведущим партнером проекта International Music and Media Centre. Эта международная организация отказалась от деятельности в России в связи с событиями на Украине. Фестиваль проводился в рамках российско-австрийского партнерства в культурной сфере, начиная с 2010 года. От него не отказывались даже в годы пандемии, хотя программу урезали. Местом проведения была прощать перед УрФУ в уральской столице. В ходе фестиваля показывали фильмы и оперы, проводили живые концерты под открытым небом.

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