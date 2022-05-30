Масштабный кинофестиваль отменен на Урале

Масштабный кинофестиваль отменен на Урале
Масштабный кинофестиваль отменен на Урале
Сегодня, 14:25Свободное времяФото: 1MI
В этом году впервые за 11 лет не состоится традиционный Венский кинофестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге.

То, что ежегодное мероприятие, отменено, сообщили E1 со ссылкой на оргкомитет фестиваля. Причина заключается в разрыве сотрудничества с ведущим партнером проекта International Music and Media Centre. Эта международная организация отказалась от деятельности в России в связи с событиями на Украине.

Фестиваль проводился в рамках российско-австрийского партнерства в культурной сфере, начиная с 2010 года. От него не отказывались даже в годы пандемии, хотя программу урезали. Местом проведения была прощать перед УрФУ в уральской столице. В ходе фестиваля показывали фильмы и оперы, проводили живые концерты под открытым небом.

Сюжеты:
Новости УрФО
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