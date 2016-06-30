Материалы для реконструкции завезли в Нижнем Тагиле на площадь перед «Современником» (ФОТО)
На площади Молодёжи перед зданием КДК «Современник» начались первые изменения, которые, в конечном счёте, приведут к облагораживанию внешнего вида площади. Пока впрочем, рабочий процесс только начался, поэтому до приятного вида ещё далеко.
Первое изменение, которое могли заметить внимательные тагильчане, заключалось в засыпании землей неработающего фонтана. Как уже сообщалось ранее, на его месте будет разбита клумба.
На этой неделе на площадь привезли несколько грузовых машин земли и щебня.
Сейчас происходит завоз материалов. Будут укладывать плитку «бехатон» перед зданием «Современника» и асфальтобетонное покрытие на всей остальной площади сообщили журналисту TagilCity.ru в Службе заказчика городского хозяйства.
Ниже показано последовательное изменение центральной части площади.
8 июня 2016
22 июня
28 и 29 июня
Таким образом, очень скоро в Нижнем Тагиле на площади Молодёжи начнется активная ремонтная деятельность. Пешеходам стоит принять во внимание это обстоятельство.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru