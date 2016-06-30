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Материалы для реконструкции завезли в Нижнем Тагиле на площадь перед «Современником» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Материалы для реконструкции завезли в Нижнем Тагиле на площадь перед «Современником» (ФОТО)

30 июня 2016, 19:10Свободное времяДенис Таратонов
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