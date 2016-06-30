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Владислава Тетюхина не выбрали Почетным гражданином Нижнего Тагила: депутаты городской думы проголосовали за своего коллегу Никиту Беркутова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислава Тетюхина не выбрали Почетным гражданином Нижнего Тагила: депутаты городской думы проголосовали за своего коллегу Никиту Беркутова

30 июня 2016, 14:10Свободное время
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