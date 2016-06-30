Владислава Тетюхина не выбрали Почетным гражданином Нижнего Тагила: депутаты городской думы проголосовали за своего коллегу Никиту Беркутова
30 июня в Нижнем Тагиле депутаты городской думы единогласно проголосовали за Никиту Беркутова в качестве сотого Почетного гражданина города.
На финальное голосование депутатам были представлены три кандидатуры: Вячеслав Мишарин, главный врач Психиатрической больницы №7, Никита Беркутов, депутат городской думы, Владислав Тетюхин, основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, победитель Премии «Человек года 2016».
Вячеслав Мишарин имеет звание «Заслуженный врач» и другие многочисленные награды. Его кандидатуру выдвинули сотрудники Психиатрической больницы №7.
Напомним, в 2015 году кандидатуру Тетюхина выдвигала общественность: более 1700 подписей было собрано под петицией, инициатором которой стало АН «Между строк». Однако тогда известный российский меценат не стал подавать документы на присвоение данного звания. В 2016 году после победы в Премии «Человек года» по результатам голосования жюри и набрав более 460 голосов интернет-пользователей, Владислав Тетюхин согласился претендовать на почетное звание. Его кандидатуру также поддержал многочисленный коллектив УКЛРЦ.
Однако депутаты Нижнетагильской городской думы решили присвоить звание своему коллеге - также депутату думы - Никите Беркутову, который входит в состав комиссии по социальной политике и возглавляет Коксохимическое производство ОАО «ЕВРАЗ НТМК». В 2015 году Почетным гражданином Нижнего Тагила стал генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
Фото Ura.ru
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