Владислава Тетюхина не выбрали Почетным гражданином Нижнего Тагила: депутаты городской думы проголосовали за своего коллегу Никиту Беркутова

Напомним, в 2015 году кандидатуру Тетюхина выдвигала общественность: более 1700 подписей было собрано под петицией, инициатором которой стало АН «Между строк». Однако тогда известный российский меценат не стал подавать документы на присвоение данного звания. В 2016 году после победы в Премии «Человек года» по результатам голосования жюри и набрав более 460 голосов интернет-пользователей, Владислав Тетюхин согласился претендовать на почетное звание. Его кандидатуру также поддержал многочисленный коллектив УКЛРЦ.