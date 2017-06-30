«Азбука безопасности»: воспитанники социально-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле в игровой форме повторили ПДД

Маленьким пешеходам напомнили правила безопасного поведения на дорогах. В игровой форме детям рассказали, что такое пешеходный переход, для чего нужен светофор, как правильно пересекать проезжую часть. Ребята поиграли в различные игры, направленные на запоминание ПДД.