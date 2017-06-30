«Азбука безопасности»: воспитанники социально-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле в игровой форме повторили ПДД
30 июня 2017, 11:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле в социально-реабилитационном центре Ленинского района прошло мероприятие, направленное на профилактику нарушений ПДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Маленьким пешеходам напомнили правила безопасного поведения на дорогах. В игровой форме детям рассказали, что такое пешеходный переход, для чего нужен светофор, как правильно пересекать проезжую часть. Ребята поиграли в различные игры, направленные на запоминание ПДД.
Все малыши отлично справились с заданиями и узнали много нового.
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