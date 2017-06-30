Где купить раздвижные двери в Санкт-Петербурге

Чем просторнее помещение, тем более разнообразными могут быть дизайнерские решения. В связи с этим все большую популярность обретают окна и двери, которые открываются по принципу шкафа-купе. За счет сдвигания створки в сторону достигается существенная экономия по площади — в шестнадцать раз. Всем тем, кто планирует купить раздвижные двери в Санкт-Петербурге, компания «Уютный дом» предлагает большой выбор и гибкую ценовую политику. С нами вы сможете не только приобрести качественную продукцию, но и получить профессиональную консультацию дизайнера, технолога и защитить свою покупку пятилетней гарантией.

Возможности

Если вы приверженец нестандартных решений в интерьере или вам необходимо выкроить дополнительную площадь в пространстве, раздвижные конструкции окажутся прекрасным выходом. Для того, чтобы эффективно использовать квадратные метры и не прогадать с производителем, нужно обращать внимание на те функции, которые должны выполнять дверные проемы. Например, существует потребность разделить комнату на время семейных торжеств, или выделить для детей пространство для игр. Облегченная система с раздвижными дверями, проходящая через помещение, позволит организовать пространство нужным образом. Она также пригодится при необходимости уединиться, когда нужно поработать дома или хочется почитать. Такой вариант обеспечивает пространству интерьерную гибкость и многофункциональность.

Самый простой вариант — это замена традиционных дверей, когда одна конструкция устанавливается вместо другой. Если требуется обеспечить надежную звуковую изоляцию, стоит выбирать системы из металлопластика или более массивные версии. «Уютный дом» также устанавливает облегченные системы, которые визуально делают квартиру визуально легкой, светлой и воздушной. А витражные стекла, которые вы можете приобрести в нашей компании на заказ, сделают любое помещение уникальным и неповторимым.

Хорошо смотрятся раздвижные системы в ванных, гардеробных, гостевых комнатах и детских. Обратите внимание, что кирпичные и гипсокартонные стены требуют при установке разных кассет для монтажа. При этом нельзя забывать, что раздвижные двери предполагают максимальную ровность стен и полов. Кроме того, важно, что решение о приобретении раздвижных дверей должно быть принято на этапе проектирования. От этого зависит расположение мебели и наиболее удобная фиксация кассет раздвижного полотна.

«Уютный дом» предлагает следующие виды конструкций:

деревянные;

стеклянные;

пластиковые;

со смешанными элементами.

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