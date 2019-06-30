Художник из Нижнего Тагила стал лучшим в стране за проект в Ельцин-центре
Сегодня, 12:19Свободное времяФото: Ельцин-центр
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Владимир Селезнев получил премию «Инновация», которая вручается художникам за достижения в современном искусстве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Селезнев был назван художником года за выставку-ретроспективу «Иногда кратчайший путь — самый длинный». Увидеть выставку можно было в екатеринбургском Ельцин-центре.
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Награждение лауреатов премии проходило в Нижнем Новгороде.
Владимир Селезнев раньше работал сварщиком на Нижнетагильском металлургическом комбинате, но с детства мечтал стать художником. Название выставки отражает путь становления художника.
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