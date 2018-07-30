День принятия Крыма в Российскую империю будет праздноваться 19 апреля
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В календаре российских праздников ожидается пополнение. Совет Федерации одобрил закон, который вводит новую памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Отмечать праздник будут 19 апреля.
Новый праздник связан с 19 апреля 1783 года, когда императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии «Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны» в состав Российской империи.
Также в пояснительной записке к закону указано, что в 1954 году Крым перешёл в состав УССР незаконно, так как процесс передачи противоречил конституциям РСФСР и СССР.
Как отмечают «Новые Известия», законопроект был предложен спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов, которые её поддержали. 28 июля закон был одобрен и теперь будет внесён на обсуждение Государственной Думой РФ.
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