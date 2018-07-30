День принятия Крыма в Российскую империю будет праздноваться 19 апреля

Новый праздник связан с 19 апреля 1783 года, когда императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии «Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны» в состав Российской империи.

Также в пояснительной записке к закону указано, что в 1954 году Крым перешёл в состав УССР незаконно, так как процесс передачи противоречил конституциям РСФСР и СССР.