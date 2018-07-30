Лучший садовый участок будет назван на Дне города в Нижнем Тагиле

Члены жюри закончили объезд садоводческих товариществ в рамках смотра-конкурса в Нижнем Тагиле. Победители будут выбраны ко Дню города.
Комиссия завершила осмотр более 30 садоводческих товариществ в рамках городского смотра-конкурса. Участники состязания представили на суд жюри свои достижения: дизайнерские клумбы, детские площадки, зоны отдыха, декор, а также похвастались урожаем: арбузами, виноградом и редкими сортами помидоров.
Мы оценивали ландшафтный и строительный дизайн, количество и качество выращенных овощей и фруктов. Также мы изучили новые технологии, которые садоводы применяют на своих участках, рассказала начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила Марина Карелина.
Результаты конкурса будут подведены ко Дню города. Члены жюри отметили, что выбрать победителей в этом году будет особенно сложно. По мнению оценочной комиссии, творчество в работах уральцев превосходит все ожидания. Также членам жюри предстоит выбрать лучшего председателя садоводческого товарищества из 6 претендентов.