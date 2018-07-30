Лучший садовый участок будет назван на Дне города в Нижнем Тагиле

Комиссия завершила осмотр более 30 садоводческих товариществ в рамках городского смотра-конкурса. Участники состязания представили на суд жюри свои достижения: дизайнерские клумбы, детские площадки, зоны отдыха, декор, а также похвастались урожаем: арбузами, виноградом и редкими сортами помидоров.

Мы оценивали ландшафтный и строительный дизайн, количество и качество выращенных овощей и фруктов. Также мы изучили новые технологии, которые садоводы применяют на своих участках, рассказала начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила Марина Карелина.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»