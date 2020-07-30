В Краснотурьинске мэр взял отпуск и перенес на стену «звездную ночь»
Сегодня, 21:52Свободное времяФото: пресс-служба администрации Краснотурьинска
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В Краснотурьинске мэр Александр Устинов принял участие в росписи стены водосброса местного завода, рассказали в пресс-службе администрации.
Художники переносили на стену картину «Звездная ночь», которую нарисовала учителя Юлии Белоусовой. Для того чтобы принять участие в создании арт-объекта, глава города взял трехдневный отпуск.
Это прекрасно, что в Краснотурьинске есть такие таланты, поэтому я не смог остаться в стороне от этой работы и решил помочь художникам, пояснил Устинов.
На днях современный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя создал и сжег арт-объект «Будущее». Также в столице Урала уличные художники нарисовали на асфальте перед вузами города граффити о бессмысленности получения образования.
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