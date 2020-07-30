В Краснотурьинске мэр взял отпуск и перенес на стену «звездную ночь»

Художники переносили на стену картину «Звездная ночь», которую нарисовала учителя Юлии Белоусовой. Для того чтобы принять участие в создании арт-объекта, глава города взял трехдневный отпуск.

Это прекрасно, что в Краснотурьинске есть такие таланты, поэтому я не смог остаться в стороне от этой работы и решил помочь художникам, пояснил Устинов.