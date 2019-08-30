В Нижнем Тагиле детям из многодетных семей подарили школьные принадлежности
Сегодня, 16:50Свободное времяФото: Администрация Нижнего Тагила
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В Ленинском районе Нижнего Тагила прошла благотворительная акция «Школьник», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благотворительная акция уже стала традиционный, ее цель — помочь детям из многодетных, приемных, опекаемых семей подготовиться к школе. Силами благотворителей удалось собрать 57 наборов школьных принадлежностей. В том числе ручки, карандаши, фломастеры, линейки, принадлежности для творчества.
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В благотворительной акции приняли участие ЗАО «Стройкомплекс», ФКП «НТИИМ», филиал «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго», АО «ГАЗЭКС». А 30 августа в досуговом центре «Урал» для ребят и их родителей состоялось праздничное мероприятие.
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