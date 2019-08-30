В Нижнем Тагиле детям из многодетных семей подарили школьные принадлежности

Благотворительная акция уже стала традиционный, ее цель — помочь детям из многодетных, приемных, опекаемых семей подготовиться к школе. Силами благотворителей удалось собрать 57 наборов школьных принадлежностей. В том числе ручки, карандаши, фломастеры, линейки, принадлежности для творчества.