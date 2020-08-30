Федеральный проект «Полезный город» реализуется в Нижнем Тагиле

Федеральный проект «Полезный город» реализуется в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:58Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Проект «Полезный город» по поиску услуг и сервисов теперь охватывает территорию Нижнего Тагила.

Он преследует цель упростить гражданам поиск городских служб, услуг и сервисов.

На сайте предоставляется информация о пунктах приема на утилизацию аккумуляторов и батареек, ртутных градусников. Также будет отмечено куда сдать старую одежду или еду для малообеспеченных слоев населения.

Фото:сайт poleznygorod.ru

Кроме того, на сайте будут отмечены различные благотворительные акции, уборки территории, субботники.

Ресурс сотрудничает с местными властями, добровольческими сообществами и некоммерческими организациями.

Ранее появилась информация, что на онлайн-карте Нижнего Тагила появится «Маршрут победы». В маршрут входит памятник воинам-тагильчанам, дом Булата Окуджавы, памятник создателям первого русского паровоза братьям Черепановым, а также другие исторические объекты.

Кроме того, в 2020 году Центр развития туризма получил субсидию в размере почти 500 тысяч рублей, деньги будут потрачены в том числе и на маршрут по храмам, который будет нанесен на онлайн-карту Нижнего Тагила. В городе будут установлены 26 знаков с QR-кодами, которые позволят просматривать актуальную информацию по объектам.

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