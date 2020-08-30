Федеральный проект «Полезный город» реализуется в Нижнем Тагиле

Кроме того, в 2020 году Центр развития туризма получил субсидию в размере почти 500 тысяч рублей, деньги будут потрачены в том числе и на маршрут по храмам, который будет нанесен на онлайн-карту Нижнего Тагила. В городе будут установлены 26 знаков с QR-кодами, которые позволят просматривать актуальную информацию по объектам.