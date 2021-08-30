Художник Покрас Лампас нарисовал «разбитые окна» в центре Екатеринбурга

В XIX веке в этом доме находилась типография Александры Мерной.
Художник назвал свою работу «Теория разбитых окон». Об этом он рассказал в своем Instagram.
Напомним, работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге часто становятся скандальными. В 2019 году он нарисовал на площади Первой пятилетки крест размером около 6,6 тысячи квадратных метров и написал на нем отрывок из манифеста Казимира Малевича. После этого работу закатали в гудрон, а также против нее выступили православные активисты. В результате крест пришлось переделать.