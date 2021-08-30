Художник Покрас Лампас нарисовал «разбитые окна» в центре Екатеринбурга

Художник Покрас Лампас нарисовал «разбитые окна» в центре Екатеринбурга
Художник Покрас Лампас нарисовал «разбитые окна» в центре Екатеринбурга
Сегодня, 09:22Свободное времяФото: Instagram Покараса Лампаса
Новую работу на партизанском фестивале уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге создал известный каллиграфист Покрас Лампас. На этот раз она появилась в центре города на улице Пушкина, 24.

В XIX веке в этом доме находилась типография Александры Мерной.

Художник назвал свою работу «Теория разбитых окон». Об этом он рассказал в своем Instagram.

Фото:Instagram Покараса Лампаса

Напомним, работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге часто становятся скандальными. В 2019 году он нарисовал на площади Первой пятилетки крест размером около 6,6 тысячи квадратных метров и написал на нем отрывок из манифеста Казимира Малевича. После этого работу закатали в гудрон, а также против нее выступили православные активисты. В результате крест пришлось переделать.

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Екатеринбург
художникЕкатеринбургПокрас Лампас
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