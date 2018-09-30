Дети из тагильских многодетных семей научились снимать мультфильмы

С августа по сентябрь в «Центре адаптивной культуры» Нижнего Тагила шли съёмки мультфильма под общим названием «Солнечный цветок». Создателями выступили воспитанники многодетных и замещающих семей.

Ребята работали над сценарием, раскадровкой, записью звука, отрисовкой фонов, учились создавать персонажей на основе шарнирных кукол и сводить кадры на мультстанке.