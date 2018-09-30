Дети из тагильских многодетных семей научились снимать мультфильмы

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На протяжении двух месяцев дети из замещающих и многодетных семей Нижнего Тагила пробовали себя в качестве сценариста, режиссёра, актёра озвучки и художника-мультипликатора. Результатом кропотливого труда стало собственный мультфильм.
Сюжеты: Нижний Тагил
С августа по сентябрь в «Центре адаптивной культуры» Нижнего Тагила шли съёмки мультфильма под общим названием «Солнечный цветок». Создателями выступили воспитанники многодетных и замещающих семей.
Ребята работали над сценарием, раскадровкой, записью звука, отрисовкой фонов, учились создавать персонажей на основе шарнирных кукол и сводить кадры на мультстанке.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщают организаторы проекта, в процессе съёмок дети не только многое узнали об искусстве мультипликации, но и получили бесценный опыт коллективного общения и взаимодействия. Итогом длительной и плодотворной работы стали собственные мультфильмы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей