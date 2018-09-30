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Дети из тагильских многодетных семей научились снимать мультфильмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc03968

Дети из тагильских многодетных семей научились снимать мультфильмы

Сегодня, 10:00Свободное время
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