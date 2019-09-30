Художник из Серова нарисовал граффити размером с пятиэтажный дом
Сегодня, 20:59Свободное времяФото: страница Альберта Габсатарова во ВКонакте
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В Серове на одном из жилых домов появилось изображение летчика Анатолия Серова.
Граффити создал художник Руслан Сабиров. Он рассказал, что ему впервые довелось рисовать граффити размером с пятиэтажный дом. Выбор персонажа не случаен – город назван именно в честь летчика Анатолия Серова.
Фото со своей работой Сабиров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
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