В Нижнем Тагиле состоялось открытие первого коворкинг-центра для глухонемых

Коворкинг-центр разместился в цокольном этаже дома на улице Первомайская, 21. Внутри находятся диваны и небольшие столы, а также мини-кофейня, где работает бариста с нарушением слуха. «Тихое место» открыл тагильчанин Денис Грехов, на реализацию проекта он получил 400 тысяч рублей президентского гранта. Двери коворкинг-центра открыты не только для людей с нарушением слуха, посетить «Тихое место» может каждый тагильчанин. Проект должен объединить жителей с нарушениями слуха и других горожан.

Коворкинг-центр работает с 9:00 и до 21:00, по субботам будут проходить бесплатные мастер-классы по изучению жестового языка, лекции и так далее. До нового года у нас все социальные мероприятия уже распланированы,сообщил корреспондентам издания Денис.

Также Денис отмечает, что помощь с помещением ему оказала мэрия Нижнего Тагила. Однако делать ремонт и покупать мебель Денису пришлось на свои деньги, так как средства гранта в бюджет пока не поступили. Организатор проекта подчеркнул, что после поступления денег будет приобретена техника и различные вещи, необходимые для проведения мастер-классов.