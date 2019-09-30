ВКонтакте назвала лучшие проекты VK Hackathon
ВКонтакте подвела итоги VK Hackathon. В этом году он прошёл уже в пятый раз и стал самым масштабным за свою историю: проекты представили 600 участников из 150 команд.
Победители уже получили 1,5 миллиона рублей, ещё 500 тысяч разделят две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода. Чтобы определить это, Команда ВКонтакте проверит все работы, загруженные в App Store, Google Play или каталог сервисов VK Mini Apps, и сравнит количество установок и активных пользователей.
В этом году VK Hackathon прошёл в «Манеже» — площадке в центре Санкт-Петербурга, где проводятся крупнейшие международные форумы и выставки. В соревновании участвовали как независимые разработчики, так и сотрудники крупных IT-компаний: Яндекса, Сбербанка, Mail.ru, OZON, JetBrains, Альфа-Банка и других.
Каждая команда на VK Hackathon за 42 часа создаёт с нуля прототип технологического продукта. Он должен решать одну из задач, которые ставят Команда ВКонтакте и партнёры: стратегический партнёр Mastercard, а также «ПСБ», Aviasales, КРОК, фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», благотворительный фонд помощи детям «Солнечный город», Всемирный фонд дикой природы (WWF), Sports.ru, ТАСС, Cosmopolitan, vc.ru, Пушкинский и Политехнический музеи. Работоспособность каждого проекта впервые проверяли тестировщики Команды ВКонтакте.
Разработчики лучшего приложения получили 500 тысяч рублей, лучший проект в номинации «Выбор ВКонтакте» — 200 тысяч, победители остальных номинаций — по 100 тысяч.
Победителями VK Hackathon 2019 стали:
- Гран-при — сервис VK Mini Apps «На точность». Приложение помогает любителям футбола повторять голы известных игроков. Траекторию полёта мяча и положение тела сравнивает нейросеть. Авторы — команда GarlicBread.
- Лучший проект направления «Путешествия» — приложение aeropic. Пользователь загружает картинку места, куда хочет отправиться. Нейросеть по фотографии определяет город, страну или достопримечательность и помогает спланировать путешествие: понять бюджет поездки и купить билеты. Авторы — команда Mountain Heads.
- Лучший проект направления «Финтех» — «Самозанятые 2019». Проект ищет возможных самозанятых в соцсетях, а затем в приложении банка «ПСБ» предлагает удобно зарегистрировать свою деятельность и вести финансовый учёт. Авторы — команда Kekekeras.
- Лучший проект направления «Технологии» — чат-бот «Покупкинс» для заказа еды в ближайшем заведении. Оплата через VK Pay. Авторы — команда FSF.
- Лучший проект направления «Благотворительность» — приложение «Риск инсульта». Определяет предрасположенность к инсульту по селфи, пульсу, данным из анкеты и приложения «Здоровье». Мотивирует заниматься спортом и делать благотворительные пожертвования. Авторы — команда «Никак».
- Лучший проект направления «Культура» — приложение для поиска волонтёров. Сервис VK Mini Apps поможет музеям привлечь новых помощников и мотивировать тех, с кем уже сотрудничали. В основе — игровая механика: волонтёр прокачивает уровень и получает бонусы. Авторы — команда «Цветочки».
- Лучший проект направления «Медиа» — приложение, которое определяет лучшие моменты матча. Болельщики делятся своими видео со стадионов и просматривают ролики других зрителей. Эпизоды, которые привлекают больше всего внимания, алгоритмы объединяют в подборки. Медиа получают готовые нарезки, а также доступ ко всем загруженным видеозаписям. Авторы — команда Ze Developers.
- Лучший проект по мнению участников — приложение для составления списков «Тираннозаврр». Сервис на платформе VK Mini Apps позволяет заполнять тирлисты — наглядные ранжированные списки, которые традиционно используются для сравнения силы персонажей в видеоиграх, но могут решать и повседневные задачи, например, помогать с выбором сериала. Авторы — команда bonch.dev.
- Номинация «Выбор ВКонтакте» — благотворительная игра с QR-кодами. Главное в проекте — виральная механика: сканируя QR-коды друзей, пользователи собирают комбинации из букв и борются за приз. Дополнительно можно устраивать битвы между участниками и переводить небольшие суммы на благотворительность. Авторы — команда Click.
- Номинация «Выбор Mastercard» — система анализа комментариев к переводам денег. Проект позволяет определять цель перевода и настроение пользователей, чтобы персонализировать взаимодействие банка с клиентами. Авторы — команда Pegasus.
Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:
«Это очень важный для нас проект, которому мы всегда уделяем много сил и внимания. Почему? Потому что он отражает всё, что мы ВКонтакте ценим: способность придумывать оригинальные идеи, быстро решать проблемы, играть в команде и отстаивать свои убеждения. Недаром около 20 человек, которые когда-то были участниками VK Hackathon, стали частью Команды. Здорово, что наши ценности разделяют и другие: за пять лет количество участников выросло с 120 до 600 человек, а сам проект из тусовочки «для своих» превратился в одно из главных событий такого рода в индустрии».
Второй год подряд на VK Hackathon прошёл открытый лекторий. На этот раз он был посвящён запуску стартапов, а также навыкам и технологиям, которые в этом помогают. Опытом делились представители ВКонтакте и Aviasales. Запись прямой трансляции доступна в сообществе VK Hackathon: vk.cc/9RpvEx
ВКонтакте стремится поддерживать IT-сообщество, поэтому устраивает и другие конкурсы, соревнования, программы и лекции для технических специалистов. Среди них ежегодный чемпионат по программированию VK Cup, программа для преподавателей информатики и программирования из регионов VK Fellowship, митапы в разных городах России VK Tech Talks о технической работе сервисов ВКонтакте. Кроме того, 12 кандидатов, которые прошли отбор, на два месяца присоединились к команде соцсети в рамках программы стажировок.