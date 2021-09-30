73-летняя глава комиссии по делам молодежи Екатеринбурга «подверглась» шуткам Урганта

Шоумен посмеялся над возрастом новой главы молодежной комиссии администрации Екатеринбурга Любови Борковой. Акцент сводился к тому, что пожилая женщина далека от проблем подрастающего поколения.

Назначенная недавно на пост главы комиссии по делам молодежи, образования, науки и спорта администрации Екатеринбурга Любовь Боркова подверглась ироническому спичу от известного шоумена Ивана Урганта, сообщает E1. В своей телепрограмме «Вечерний Ургант» ведущий иронизировал над теми делами, которыми станет заниматься возрастная чиновница. Она будет поднимать вопросы влияния погоды на суставы молодежи. Также баба Люба предложит вязание как единственный способ отказаться от наркотиков,шутил Ургант. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев высчитал, что Боркова родилась в 1948-м году, а значит, вполне «могла видеть или помнить похороны Сталина». Напомним, Любовь Боркова сменила на новом посту свою коллегу Галину Арбузову, которая в конце лета 2021 года скончалась от коронавирусной инфекции в Екатеринбурге. От COVID-19 скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова

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