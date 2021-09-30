В 12 деревнях и селах Свердловской области появился высокоскоростной интернет

4G появилось в одном из популярных мест среди туристов — деревне кинематографистов Каменке Первоуральского ГО. Здесь велись съемки семи фильмов в разные периоды, сообщает пресс-служба МТС. Это место популярно еще и среди тех, кто приезжает сплавляться по Чусовой.
Так называемый «уральский голливуд» в 1983 году был открыт режиссером Свердловской киностудии Н. Гусаровым. Он снял ряд сцен для фильма «Семен Дежнев» на территории Каменки. Позднее там были сняты «Демидовы», «Золотая баба», «Похищение чародея», «Житие Александра Невского», «Золото» и, наконец, новая версия «Угрюм-реки».
Кроме того, теперь на связи смогут оставаться свердловчане, которые отдыхают и лечатся в санатории Руш под Нижним Тагилом.
По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, в ряде населенных пунктов цифровая связь только начинает появляться.
Мы стараемся ускорить этот процесс. Так базовая станция 4G в деревне Каменка по планам компании должна была появиться только к осени 2022 года. Но, видя невероятный интерес туристов к этому месту, мы завершили строительство почти на 1,5 года раньше, рассказал Елизаров.
Также летом 2021 года интернет 4G стал доступен абонентам оператора, которые проживают в поселке Половинный Верхне-Пышминского ГО, деревне Чернобровкина и поселке Белоярская застава Белоярскго района, деревне Бор Талицкого района, селе Бакряж Ачитского района и на улице Малой Караванной в Нижне-Исетском лесопарке Екатеринбурга.
Между правительством Свердловской области и МТС весной 2021 года было подписано соглашение, в рамках которого компания участвует в программе ликвидации цифрового неравенства. Так, в течение нескольких лет МТС должен за счет собственных инвестиционных средств обеспечить жителей региона современными услугами связи и высокоскоростным интернетом.