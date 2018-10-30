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II Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба» пройдёт в Нижнем Тагиле 4 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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II Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба» пройдёт в Нижнем Тагиле 4 ноября

Сегодня, 07:00Свободное времяФото: vk.com/festivaldrugba
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