II Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба» пройдёт в Нижнем Тагиле 4 ноября
Сегодня, 07:00Свободное времяФото: vk.com/festivaldrugba
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Праздник творчества и талантов для коллективов и солистов в возрасте от 3-х до 18-ти лет пройдёт в Нижнем Тагиле 4 ноября. Город принимает на площадке ГДДЮТ II Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба».
Сюжеты: Нижний Тагил
4 ноября с 11:00 до 15:00 более 500 юных талантов, в том числе и ребята с ОВЗ из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды, посёлков Новоасбест и Черноисточинск соберутся на площадке Городского Дворца детского и юношеского творчества.
Также ожидается, что зрителями мероприятия станут более тысячи человек, которые примут участие в творческих мастер-классах, посетят ярмарки работ тагильских мастеров, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Участники выступят в таких номинациях, как вокал, хореография, театральное, музыкально-инструментальное и декоративно-прикладное искусство, театр мод, оригинальный жанр, художественное слово.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей