II Региональный инклюзивный фестиваль «Дружба» пройдёт в Нижнем Тагиле 4 ноября

4 ноября с 11:00 до 15:00 более 500 юных талантов, в том числе и ребята с ОВЗ из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней и Нижней Салды, посёлков Новоасбест и Черноисточинск соберутся на площадке Городского Дворца детского и юношеского творчества.