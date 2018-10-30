Школьники и молодежь Кушвинского ГО смогут принять участие в конкурсе бизнес-планов

Жители Кушвы смогут представить свои работы в двух номинациях «Лучший школьный проект» и «Лучший молодёжный бизнес-план». В первой номинации принимают участие юные предприниматели от 14 до 18 лет, во второй – молодые люди от 18 до 35 лет.