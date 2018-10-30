Школьники и молодежь Кушвинского ГО смогут принять участие в конкурсе бизнес-планов
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: Кушва-онлайн
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Кушвинского ГО смогут принять участие в конкурсе бизнес-планов и попробовать свои силы в предпринимательстве.
Сюжеты: Кушва
Конкурс «Кушва перспективная» проходит в рамках традиционного проекта «Школа бизнеса».
Жители Кушвы смогут представить свои работы в двух номинациях «Лучший школьный проект» и «Лучший молодёжный бизнес-план». В первой номинации принимают участие юные предприниматели от 14 до 18 лет, во второй – молодые люди от 18 до 35 лет.
Работы, которые должны включать в себя бизнес-планы и презентации, принимаются до 16 октября, сообщает «Мой город».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей