Встреча поколений «Мы из комсомола!» прошла в Нижнетагильском театре драмы
Юбилей ВЛКСМ отметили в Нижнем Тагиле. 100-летие Всесоюзного Коммунистического Союза Молодёжи тагильчане, ранее состоявшие в движении, встретили в здании Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.
29 октября в Нижнетагильском театре драмы состоялась встреча поколений «Мы из комсомола!», приуроченная к 100-летию ВЛКСМ. Для гостей мероприятия была подготовлена специальная программа, которая началась с демонстрации видеофильма «Ленинский комсомол». Затем к собравшимся с поздравительными словами обратились глава города Владислав Пинаев, председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин, тагильчане-депутаты Заксобрания Свердловской области.
ВЛКСМ занимает особое место в истории нашей страны и жизни многих поколений россиян. На каждом историческом рубеже он решал новые непростые задачи. При этом комсомол не только сплачивал, но и воспитывал подрастающее поколение,подчеркнул мэр.
Со сцены в этот день звучали шлягеры комсомольской и советской молодости в исполнении тагильских певцов, для гостей мероприятия выступали танцевальные коллективы города. Завершилось мероприятие негласным гимном молодёжной организации «Не расстанусь с комсомолом», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.