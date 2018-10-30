Встреча поколений «Мы из комсомола!» прошла в Нижнетагильском театре драмы

29 октября в Нижнетагильском театре драмы состоялась встреча поколений «Мы из комсомола!», приуроченная к 100-летию ВЛКСМ. Для гостей мероприятия была подготовлена специальная программа, которая началась с демонстрации видеофильма «Ленинский комсомол». Затем к собравшимся с поздравительными словами обратились глава города Владислав Пинаев, председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин, тагильчане-депутаты Заксобрания Свердловской области.

ВЛКСМ занимает особое место в истории нашей страны и жизни многих поколений россиян. На каждом историческом рубеже он решал новые непростые задачи. При этом комсомол не только сплачивал, но и воспитывал подрастающее поколение,подчеркнул мэр.