Слепаков высмеял строительство храма в Екатеринбурге

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Юморист Смен Слепаков во время концерта в Екатеринбурге посмеялся над строительством храма, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время выступления юморист сказал, что ему нравится Екатеринбург, однако «город хорошеет не так, как Москва при Собянине». Но при этом, по словам Слепакова, в Екатеринбурге ведется такое же активное строительство.
У вас всё активно строится, кроме храмов,пошутил Слепаков.
Напомним, ранее на тему строительства храма в Екатеринбурге неоднократно шутил Иван Ургант во время шоу на Первом канале. Например, он отметил, что в столице Урала на месте заводов начали строить храмы, а заводы перенесут в скверы. Шутка была связана с результатами опроса касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины — большинство горожан проголосовали за площадку на месте бывшего приборостроительного завода.
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