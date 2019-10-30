Слепаков высмеял строительство храма в Екатеринбурге

Во время выступления юморист сказал, что ему нравится Екатеринбург, однако «город хорошеет не так, как Москва при Собянине». Но при этом, по словам Слепакова, в Екатеринбурге ведется такое же активное строительство.

У вас всё активно строится, кроме храмов,пошутил Слепаков.