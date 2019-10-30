В Нижнем Тагиле из пруда подняли скульптуру отдыхающей пляжницы

Фрагмент статуи находился на пляже санатория «Ключики». Помимо уцелевшей части скульптуры, на дне лежат еще обломки. Памятник был отлит из бетона с кварцевой крошкой, и отличить его от донного содержимого нетрудно.

Сотрудники музея изо предполагают, что фрагмент — это часть скульптуры отдыхающей пляжницы, которая была создана в первой половине прошлого века. Предположительно, она была двухфигурной.

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После определённого периода произошел запрет на обнаженные фигуры. На фрагменте, который мы достали, нет признаков одежды, рассказал сотрудник музея Антон Серебренников.