В Нижнем Тагиле из пруда подняли скульптуру отдыхающей пляжницы
30 октября из Тагильского пруда извлекли фрагмент статуи первой половины XX века, сообщает ТК «Телекон».
Фрагмент статуи находился на пляже санатория «Ключики». Помимо уцелевшей части скульптуры, на дне лежат еще обломки. Памятник был отлит из бетона с кварцевой крошкой, и отличить его от донного содержимого нетрудно.
Сотрудники музея изо предполагают, что фрагмент — это часть скульптуры отдыхающей пляжницы, которая была создана в первой половине прошлого века. Предположительно, она была двухфигурной.
После определённого периода произошел запрет на обнаженные фигуры. На фрагменте, который мы достали, нет признаков одежды, рассказал сотрудник музея Антон Серебренников.
Сотрудники санатория давно знали, что на дне лежит часть скульптуры, однако сообщили об этом музейщикам только теперь. Специалисты займутся восстановлением скульптуры, но для начала нужно понять, как она выглядела. Возможно, после реконструкции, пляжница займет место в парке скульптур советского периода.