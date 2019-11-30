Светлаков рассказал Урганту шутку, вырезанную из эфира КВН, снятого в Екатеринбурге

Светлаков признался, что его пригласили «Уральские пельмени» и он не смог им отказать. Также юморист рассказал о шутке, которая была вырезана из эфира.

Юлий Гусман на разминке спросил у команд, что нужно, чтобы открыть ему Instagram. Ответ «Уральских пельменей» он счел несмешным и поставил низкие оценки. Тогда Светлаков, уже переодевшийся в образ Славика из «Нашей Раши», перед уральскими зрителями «отомстил» ему.