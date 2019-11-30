Светлаков рассказал Урганту шутку, вырезанную из эфира КВН, снятого в Екатеринбурге
Сегодня, 12:41Свободное времяФото: Инстаграм передачи "Вечерний Ургант"
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Сергей Светлаков в эфире вечернего шоу «Вечерний Ургант» рассказал Ивану Урганту шутку, которая не попала в выпуск «Встречи выпускников КВН».
Светлаков признался, что его пригласили «Уральские пельмени» и он не смог им отказать. Также юморист рассказал о шутке, которая была вырезана из эфира.
Юлий Гусман на разминке спросил у команд, что нужно, чтобы открыть ему Instagram. Ответ «Уральских пельменей» он счел несмешным и поставил низкие оценки. Тогда Светлаков, уже переодевшийся в образ Славика из «Нашей Раши», перед уральскими зрителями «отомстил» ему.
Сейчас все люди, пять тысяч человек с Урала, знают, что вы нас на разминке завалили. Поэтому информация для всего зала — Юлий Соломоныч живет в таком-то отеле, в 535-м номере. Хорошего уральского вечера вам. И эта шутка, к сожалению, не попала [в эфир]. Может, из-за нее Соломоныч и обиделся рассказывает Светлаков.
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