Зачитал рэп на английском: певец из Екатеринбурга прошел в третий этап шоу «Голос»

Он справился с этапом поединков, где два участника одной команды поют дуэтом, а в итоге остается один из них. Арсений находится в команде Сергея Шнурова.

На сцене с Арсением выступал Максим Субачев из Челябинска. Они исполнили песню Old Town Road рэпера Lil Nas X.

Понравилось выступление и другим наставникам, а Валерий Сюткин особенно отметил Арсения. Сергей Шнуров сказал, что оба участника могли спеть лучше. В команде он оставил Арсения.

С поставленной задачей вы справились где-то процентов на 80. Как говорил мой налоговый инспектор, можете больше, сказал Сергей Шнуров после выступления парней.