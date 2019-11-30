Зачитал рэп на английском: певец из Екатеринбурга прошел в третий этап шоу «Голос»
17-летний певец из Екатеринбурга Арсений Курчанин перешел в третий этап шоу «Голос».
Он справился с этапом поединков, где два участника одной команды поют дуэтом, а в итоге остается один из них. Арсений находится в команде Сергея Шнурова.
На сцене с Арсением выступал Максим Субачев из Челябинска. Они исполнили песню Old Town Road рэпера Lil Nas X.
Понравилось выступление и другим наставникам, а Валерий Сюткин особенно отметил Арсения. Сергей Шнуров сказал, что оба участника могли спеть лучше. В команде он оставил Арсения.
С поставленной задачей вы справились где-то процентов на 80. Как говорил мой налоговый инспектор, можете больше, сказал Сергей Шнуров после выступления парней.
На первом этапе, где проводятся слепые прослушивания, Арсений спел песню группы Бумбокс — «Вахтерам». Он признался, что был уверен, что попадет с этой песней в шоу «Голос».