Благотворительную акцию «Делаем добро вместе» провели в Ленинском районе (ФОТО)

Предприятия, организации и образовательные учреждения профессионального образования Ленинского района собирали подарки для поздравлений детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, воспитывающихся в приемных семьях, опекаемых, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них были собраны сладкие подарки, мягкие и новогодние игрушки, средства личной гигиены, одежда.

Кроме этого с новогодними праздниками поздравили на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Акцию провели представители администрации Ленинского района совместно со студентами Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Для детей была подготовлена развлекательная программа с вручением сладких призов. Дети с родителями водили хоровод, рассказывали стихи и пели песни для Деда Мороза и Снегурочки. Каждый ребенок получил новогодние подарки, праздничное настроение и массу ярких впечатлений.