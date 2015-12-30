На территории Нижнего Тагила стартовала акция «Полицейский Дед Мороз» (ФОТО)
По сложившейся традиции, в преддверии Нового года сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют с праздником детей своих коллег.
Для ребят такие сказочные радостные и теплые встречи становятся незабываемыми. Такому появлению новогодних героев в доме рады все: и дети, и взрослые уверена Снегурочка из полиции - юрисконсульт МУ МВД России Нижнетагильское капитан внутренней службы Полина Соломатина.
Ребятишки с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом, разучивают стихи и песни, надевают новогодние костюмы полюбивших сказочных героев. Глаза детей радостно загораются при получении долгожданных новогодних подарков. Полицейский Дед мороз и Снегурочка с удовольствием играют с детьми, загадывают загадки, водят хоровод вокруг елки, старательно украшенной малышами вместе с родителями.
Благодаря полицейским, дети пережили минуты радости, и поверили в волшебство, которое обязательно случается в сказочные предновогодние дни.
© TagilCity.ru по материалам МВД России «Нижнетагильское»